Bilim Kurulu üyesinden, kurban pazarında 'koronavirüs' uyarısı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Ankara'da kurban pazarında, salgına karşı alınması gereken tedbirleri anlattı, vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Kurban Pazarı'nı gezdi. Prof. Dr. Ayaz, henüz yeni kurulan pazarda Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bilim Kurullarının belirlediği tedbirler konusunda vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Ayaz, besiciler ile kurbanlık almak için pazarı ziyaret eden vatandaşlardan, özellikle maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat etmelerini, el hijyenine özel hassasiyet göstermelerini istedi. Prof. Dr. Ayaz, pazarlık yaparken temastan kaçınılmasını, tokalaşma yerine mesafeye dikkat ederek sopa kullanılmasını önerdi.
Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, kurban pazarına alınacak hayvan sayısında bir sınır olmadığını bu nedenle pazarların yeterince yoğun olacağını kaydederek, "Vatandaşların mutlaka bireysel olarak gelmelerini öneriyoruz, ailecek gelmesinler, kalabalık olmasın, bu çok önemli. Risk grubunda olan vatandaşların kurban pazarlarına kendileri değil yakınlarının gelmesi lazım. İsterlerse market ya da kasaplardan online kanallardan da alabilirler. O zaman da kurbanlıkları soğuk zincir altından verilecektir. Kurban kesimleri bayramın birinci günü yoğunlaşıyor, satışlar ise son güne kalıyor. Yoğunluğun azalması için bayrama kalan süre içinde günlere yayarak alım işleminin yapılması önemlidir. Son güne bırakılmamalı. Bu yıl kesimler kural gereği randevu usulü yapılacak. Bu nedenle bayramın birinci günü değil diğer günlere de yayılacağını öngörüyoruz" dedi.