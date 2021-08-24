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Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için aşı çağrısı - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için aşı çağrısı

24.08.2021 12:13
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için aşı çağrısı, System.String[]

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş yüz yüze eğitimin gerekliliğinden bahsederken, "Bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş yüz yüze eğitimin gerekliliğinden bahsederken, "Bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yüz yüze eğitim müjdesi vermişti. Buna göre aylardır uzaktan eğitim veren okullar, 6 Eylül itibariyle haftanın 5 günü yüz yüze eğitime gerekli koşulları sağlayarak devam edebilecek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, yüz yüze eğitimin gerekliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Metintaş, uzaktan eğitimin sürdürülebilir olmadığını kaydederken, yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için tüm eğitim personeli ve öğrencilerin aşı olmaları gerektiğini vurguladı.

"OKUL SADECE BİLGİ DEĞİL SOSYALLİK DE SAĞLAR"

Eğitimin en temel ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Selma Metintaş, okulların insan sosyalleşmesinde evden sonraki ikinci yer olarak önemli rol oynadığını söyledi. Metintaş, "Eğitim bir toplum için su kadar, ekmek kadar gereklidir. İlaveten, eğitim bir toplumun orta ve uzun döneminin olmazsa olmaz yatırımıdır. Okul, çocuğun gelişiminde önemli adımlardan biridir. Bir yılı aşkın süredir çoğunlukla kapalı olan okullarda uzaktan eğitim adı altında eğitim yapılmaya çalışıldı. Oysa okul, insan hayatında sadece bilginin alındığı kurum değildir. İnsanın sosyalleşmesinin evinden sonraki ikinci durağıdır. Toplumdaki sosyal eşitsizliklerin kapatılmasında eğitimin rolü çok önemlidir" dedi.

"BİLİM DOĞRULARINA UYARAK OKULLARI AÇMALIYIZ"

Yüz yüze eğitimin gerekliliği hakkında konuşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metintaş, aşı çağrısında bulundu. Aşı konusunda zamanla yarışıldığını vurgulayan Prof. Dr. Selma Metintaş, "Eğitimin yüz yüze olması bir risktir. Ancak tam olarak güvenli koşulları sağlamak mümkün görülmemektedir. Çocuklarımızın uzaktan eğitimden olumsuz etkilendiği ve uzaktan eğitimin sürdürülebilir olmadığı gözlenmektedir. Orta ve düşük sosyoekonomik kesimlerin yaşama tutunabilme şansı uzaktan eğitimle kaybedilmektedir. Bundan dolayı bilimin şu an bize söylediği doğrulara uyarak bir an önce okulları açmalıyız. Tüm öğretmen, okul çalışanları ve öğrencilerle aynı hanede yaşayan bireylerin aşılarını hiç beklemeden yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için zamanla yarışıyoruz, biliyoruz ki iki aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra koruyuculuk başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇABA GÖSTERMELİ"

Yüz yüze eğitim sürecinde alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulunan Metintaş, "Toplumun her bireyi okulların yüz yüze eğitime döne bilmesi için çaba göstermelidir. Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde aşılarını hemen tamamlamalıdır. Kalabalıklardan uzak durulmalı; maske, mesafe, hijyen, havalandırma kurallarına uyulmalıdır. Korona virüs belirtileri gösteren bireyler hemen sağlık kuruluşlarına başvurmalı test yaptırmalı ve sonuç çıkana kadar başka bireylere bulaştırmamak için kendini uzak tutmalıdır" diye konuştu.

(Mısra Ezginur Göçer/İHA)

Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için aşı çağrısı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim için aşı çağrısı - Son Dakika


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