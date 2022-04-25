Bilim Kurulu, Yarın Toplanıyor - Son Dakika
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Bilim Kurulu, Yarın Toplanıyor

25.04.2022 23:04
Bilim Kurulu, Yarın Toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yarın toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabında; "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım.' Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" açıklamasını yaptı.

Bilim Kurulu son olarak 2 Mart'ta toplandı. Bu toplantı, 20 Nisan'a ertelenmişti. Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, toplantının 27 Nisan'a ertelendiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak! 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak! Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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