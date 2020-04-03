Bilim Kurulunda yeni korona virüs önlemi - Son Dakika

Bilim Kurulunda yeni korona virüs önlemi
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısını ilk defa video konferans ile gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısını ilk defa video konferans ile gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, saat 16.00'da düzenlenecek toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ile alınabilecek yeni tedbirlerin konuşulacağı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:00 Kaynak: İHA
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