Bilim meraklılarına Bursa BTM'den on-line yayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilim meraklılarına Bursa BTM'den on-line yayın - Son Dakika

Bilim meraklılarına Bursa BTM'den on-line yayın

13 dakika önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), internetten bilim meraklılarına on-line yayın yapacak.

Bilim meraklılarına Bursa BTM'den on-line yayın, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetine ara veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), internetten bilim meraklılarına on-line yayın yapacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezin "Bilim Avcıları" ekibi tarafından süreci evinde geçiren bilime meraklı öğrenciler ile çocuklar için eğlendirici ve öğretici videolar hazırlandı.

Düzenek tanıtımları, bilim şovları ve deney anlatımlarıyla farklı bilim dallarındaki bilimsel süreçleri keşfedecek olan çocuklar, evden çıkmadan bilimin eğlenceli haliyle tanışacak.

BTM çalışanları bilimsel atölye ve deneylerini, Bilim Avcıları ekibi de bilim şovlarını belirli zaman aralıklarıyla BTM'nin sosyal medya hesaplarından çevrimiçi paylaşacak.

Çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak ve bilimle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan atölye çalışmalarının, bilim şovları, düzenek tanıtımları ve deneylerden oluşan etkinlik videoları birçok farklı ilgi alanına hitap ettiği belirtildi.

On-line yayınlar, www.facebook.com/bursabtm/ ve www.instagram.com/bursabtm sosyal medya hesaplarından sunulacak.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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