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Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen Kocaeli Bilim Merkezi, 2015 yılından bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Bilim Merkezi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen Kocaeli Bilim Merkezi, 2015 yılından bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 18 Nisan 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan bilim merkezinin her yaştan insanın ilgisini çekti belirtildi.

Toplam 18 bin 650 metrekare alan üzerine kurulan merkezin pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyanın en büyük Bilim Merkezi olan Amerika'daki Exploratorium Bilim Merkezi danışmanlığında kurulan merkezde 4 adet galeri bulunuyor. Dinamik Dünyamız Galerisi, Algı ve Gerçeklik Galerisi, Bilimin Sultanları Galerisi ve Su Alanı galerilerinde 215 deney düzeneği bulunuyor. Kocaeli Bilim Merkezi galeri ve düzeneklerin yanı sıra her hafta gerçekleştirilen Bilim Atölyeleri, aylık eğitim verilen Mucit Dünyası Laboratuvarı eğitimleri, özel günlerde gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Doğada Bilim gibi birçok etkinlik ile hem Kocaeli hem de şehir dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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