Bilim Merkezi'nde anne-babalara özel eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilim Merkezi'nde anne-babalara özel eğitim - Son Dakika

Bilim Merkezi'nde anne-babalara özel eğitim

6 saat önce

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde anne-babalar ayda bir gün eğitim görüyor.

Bilim Merkezi'nde anne-babalara özel eğitim, System.String[]

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde anne-babalar ayda bir gün eğitim görüyor. Ebeveynler, evlerinde kolayca bulabilecekleri yumurta, yağ, süt, karbonat gibi malzemelerle deneyler yaparak hem öğreniyorlar hem de bilimi eğlenceli hale getiriyorlar. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Evde çocuklarınızla güzel vakit geçirmek, onlara bilimi sevdirmek istiyorsanız, sizleri bilim merkezimizin düzenlediği 'Evde Bilim Eğitimi'ne bekliyoruz" dedi.

HEM ÖĞRENCİLER HEM EBEVEYNLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Bağcılar Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bağcılar Fuat Sezgin Bilim Merkezi, öğrencilerin yanısıra ebeveynlere de eğitim veriyor. Bu amaçla "Evde Bilim Eğitimi" adı altında bilim merkezi ayda bir gün veliler için hazırlanıyor. Eğitmenler, anne babalara evlerinde kolayca bulabilecekleri soda, yumurta, balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum gibi malzemelerle nasıl ilgi çekici deneyler yapabileceklerini öğretiyor.

YANMAZ BALON VE DANS EDEN MISIRLAR DENEYİ YAPIYORLAR

Bu etkinlik sayesinde yeniden öğrencilik günlerine dönen veliler, hayallerini bilimin en eğlenceli haliyle gerçeğe dönüştürüyor. Katılımcılar, yanmaz balondan dans edene mısırlara ve yürüyen sulara kadar değişik içerikte üretimlerde bulunuyor. Burada eğitim alan anne babalar evlerinde çocuklarıyla deneyleri tekrarlayarak çocuklarına bilimsel çalışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.


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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:04 Kaynak: DHA
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