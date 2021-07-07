Kayseri Bilim Merkezi'nde bilim kampları başladı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde bilim kampları başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, faaliyetlerine başlayan Bilim Merkezi bilim kampı etkinlikleriyle çocuk sesleriyle şenlendi.

Bilim kampları, birbirinden ilgi çekici konu başlıkları ile meraklılarını eğitirken, aynı zamanda da eğlendiriyor.

6-7 Temmuz tarihlerinde birinci dönemi başlayan kampların ikinci dönemi 8-9 Temmuz, üçüncü dönemi 13-14 Temmuz, dördüncü dönemi 27-28 Temmuz ve beşinci dönemi de 29-30 Temmuz olarak belirlendi.

İki gün boyunca 10.00-16.00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışıyor, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyor.

15'er kişilik katılımcı sayısı ile sınırlı tutulan ve 6 Temmuz'da tanışma, drama ile başlayan etkinlikler içerisinde, "organik krem yapıyoruz", canlılar dünyasına yolculuk, ahşap atölyesi, "tasarımına renk kat", güneş gözlemi, sihirli lamba, atık malzeme atölyesi, yüzük oyunu, kağıt devreler ve oryantrik gibi birbirinden ilginç ve eğlenceli konu başlıkları yer alıyor.

Katılım ücretinin 60 TL olduğu bilim kamplarına ilişkin bilgi almak isteyenlerin 0 352 222 45 67-0 352 222 89 01 nolu telefon numaralarını araması, kayseribilimmerkezi.com adresini ziyaret etmesi veya sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.