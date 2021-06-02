Bilim Merkezi'nde "Stem Öğretmen Eğitimi" - Son Dakika

Bilim Merkezi'nde "Stem Öğretmen Eğitimi"

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Temel Seviye Öğretmen Eğitimi, Kocaeli Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Temel Seviye Öğretmen Eğitimi, Kocaeli Bilim Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitime il genelinden 32 öğretmen ve bilim merkezi eğitmenleri katılım sağladı.

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ORJİNAL PROJELERE İMZA ATILDI


Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Scientix Projesi Koordinatörü Dr. Tunç ERDAL ve Scientix Pedagoji Sorumlusu Ceyda Özdemir tarafından verilen eğitimde öğretmenler toprak erozyonunun önlenmesi, akıllı şehir tasarımı ve planlaması yapmak, trafik kazalarını engellemek gibi birçok gerçek hayat problemine odaklanarak birbirinden orjinal projelere imza attı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Bilim Merkezinde düzenlenen STEM Temel Seviye Öğretmen Eğitimini ziyaret ederek eğitime katılan öğretmenlere başarılar diledi.


STEM NEDİR?


STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi disiplinler arası, gerçek hayat problemlerinin çözümüne odaklanan ve bu problemlerin çözümünde birden fazla disiplin ve yöntemden faydalanılan bir eğitim sistemidir. Bu sistem sayesinde, öğrencilerin Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerinin geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılması hedeflenmektedir.

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:18 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bilim Merkezi'nde 'Stem Öğretmen Eğitimi' - Son Dakika
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