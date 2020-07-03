Bilim Merkezi'nde "Yaz Atölyeleri" başladı - Son Dakika

Kocaeli Bilim Merkezi'nde çocuklara yönelik düzenlenen "Yaz Atölyeleri" başladı. Uygulamalı gerçekleştirilen atölyeler 4-13 yaş arası çocukların zihinsel gelişimine ve eğlenmesine katkı sağlıyor. Kocaeli Bilim Merkezi bahçesinde gerçekleşen yaz atölyeleri tatil boyunca devam edecek. Korona virüs önlemeleri kapsamında gerçekleşen uygulamalarda çocukların atölyelere girmeden önce ateşleri ölçülüyor. Etkinlik yapımı sırasında sosyal mesafeye uyularak eğlenceli vakitler geçirilirken çalışmalar sırasında alanda maske takma zorunluğu bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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