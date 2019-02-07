Son Dakika Haberleri: Bilim Merkezine Ziyaretçi Akını

Bilim Merkezine Ziyaretçi Akını

12 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin TUBİTAK ile birlikte kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Bilim Merkezine Ziyaretçi Akını, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin TUBİTAK ile birlikte kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarı yıl tatili süresince Kayseri Bilim Merkezi'ni yaklaşık 14 bin kişi gezdi.

Yarı yıl tatilinde ziyaretçilerini bilimle buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, farklı etkinliklerle bilimsel düşüncenin yerleşmesine katkılarını sürdürdü.

Kayseri Bilim Merkezi, sömestr tatilinde sadece Kayseri'den değil Kayseri dışından da misafirleri ağırladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Kayseri'ye gelen öğrencileri, sergi düzenekleri ve ülkemizin en büyük planetaryumu ile buluşturan Kayseri Bilim Merkezi, öğrenciler için dört dönem halinde Kış Bilim Kampı da düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim Merkezine Ziyaretçi Akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]