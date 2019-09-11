Son Dakika Haberleri: "Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istiyoruz"
Son Dakika Teknoloji Haber

"Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istiyoruz"

28 dakika önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim merkezleri vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istediklerini bildirdi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim merkezleri vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istediklerini bildirdi.

Mandal, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı"nda, kurumun bugüne kadar topluma bilimi sevdirmek ve yaymak için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsana yapılan yatırımın önemine değinen Mandal, gelecekteki insan kaynağı profilinin gelişen teknoloji ile değişeceğini vurguladı.

Mandal, rekabetin bilgiyle daha da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla bir merak duygusu oluşturmak istiyoruz. 2018 yılında 10 bin okulda 750 bin öğrencimiz proje yaptı. Bilim fuarlarındaki ziyaretçi sayısı da bir yılda 5 milyon kişi. Bu çok heyecan ve sorumluluk veren bir konu. Bu yıl gönüllülerimizin de katıldığı bilim söyleşilerimiz var. Hocalarımız sahaya inip söyleşi gerçekleştiriyor ve bize geri dönüşler çok olumlu. Sorular çok kıymetli, hocalarımız bize zorlandıklarını da söylüyorlar. Karşımızdaki insan kaynağımız sorgulayıcı."

Gelecek hafta düzenlenecek TEKNOFEST'e 1 milyon kişinin katılmasının beklendiğini dile getiren Mandal, Türkiye'de, 4'ü kurulma aşamasında 10 bilim merkezi bulunduğunu, merkezlerin yoğun ziyaretçi ağırladığını aktardı.

Program, çeşitli sunumların ardından sona erdi.

Kadir Has, Kayseri, Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Nalan Toprak oldu
Türkiye, Moldova'yı 4-0 yendi! İşte grupta puan durumu ve kalan maçlar Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor TESK Başkanı Palandöken'den İddaa çıkışı: Bayilerimizin kar oranları eski haline gelmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 14:50:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]