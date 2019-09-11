"Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istiyoruz"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim merkezleri vasıtasıyla merak duygusu oluşturmak istediklerini bildirdi.

Mandal, Kayseri'de Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen "Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı"nda, kurumun bugüne kadar topluma bilimi sevdirmek ve yaymak için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

İnsana yapılan yatırımın önemine değinen Mandal, gelecekteki insan kaynağı profilinin gelişen teknoloji ile değişeceğini vurguladı.

Mandal, rekabetin bilgiyle daha da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilim merkezlerimiz vasıtasıyla bir merak duygusu oluşturmak istiyoruz. 2018 yılında 10 bin okulda 750 bin öğrencimiz proje yaptı. Bilim fuarlarındaki ziyaretçi sayısı da bir yılda 5 milyon kişi. Bu çok heyecan ve sorumluluk veren bir konu. Bu yıl gönüllülerimizin de katıldığı bilim söyleşilerimiz var. Hocalarımız sahaya inip söyleşi gerçekleştiriyor ve bize geri dönüşler çok olumlu. Sorular çok kıymetli, hocalarımız bize zorlandıklarını da söylüyorlar. Karşımızdaki insan kaynağımız sorgulayıcı."

Gelecek hafta düzenlenecek TEKNOFEST'e 1 milyon kişinin katılmasının beklendiğini dile getiren Mandal, Türkiye'de, 4'ü kurulma aşamasında 10 bilim merkezi bulunduğunu, merkezlerin yoğun ziyaretçi ağırladığını aktardı.

Program, çeşitli sunumların ardından sona erdi.