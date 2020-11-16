Bilim merkezlerinde görevli öğretmenlere "savunma teknolojilerinde" yüksek lisans imkanı - Son Dakika

Bilim merkezlerinde görevli öğretmenlere "savunma teknolojilerinde" yüksek lisans imkanı

16.11.2020 11:25
Bilim merkezlerinde görevli öğretmenlere

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolüyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı"nda lisansüstü...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolüyle Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı"nda lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul tarafından imzalanan protokolle, BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitim almalarına imkan sağlandı.

Protokol sayesinde özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmaları amacıyla faaliyet gösteren BİLSEM'de görevli öğretmenler, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilecek.

Mehmet Nezir Gül, imzalanan protokolle BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin hem lisansüstü eğitim alacaklarını hem de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunacaklarını belirterek "Bilim ve sanat merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı'nda lisansüstü eğitim almalarını, üniversitenin altyapı, bilgi ve tecrübelerini kullanarak Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmalarını, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde görev yapan akademisyenler ile bilim ve sanat merkezi öğretmen ve öğrencilerinin bilim söyleşilerinde bir araya gelmelerini ve tüm çalışmalara ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülüklerini kapsayan bu protokolün, herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da BİLSEM'de görevli öğretmenler ile öğrencilerin, söz konusu protokolle yeni bilgilerle tanışacağını aktardı.

Kul, "Öğrencilerin başarıya ulaşmasındaki en büyük etken olan öğretmenlerimizin savunma teknolojileri alanında yüksek lisans yapmalarına imkan tanımak, gelişen ve sürekli yenilenen teknolojiyle iç içe olmalarına katkı sağlamak amacıyla imzaladığımız protokolümüz, her iki kurum için de hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

milli eğitim bakanlığı, Teknoloji Üniversitesi, BİLSEM, Sivas, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bilim merkezlerinde görevli öğretmenlere 'savunma teknolojilerinde' yüksek lisans imkanı - Son Dakika


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