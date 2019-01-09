Bilim Ödülü Alan Kahraman'a Plaket

Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye
Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanı (GEBİP) ödülü verilen ve ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın elinden alan Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kahraman
'a plaket takdim etti.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, 2018 TÜBA-GEBİP ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın elinden alan Kahraman'a, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün senato adına plaket takdim ettiği belirtildi.
"Bu ödüller yoğun, tempolu ve yorucu geçen 13 yıllık bir akademik serüvenin meyveleridir." ifadesini kullanan Kahraman, şunları kaydetti:
"Bu ödüllere layık olmamda çok büyük emekleri olan hocalarım, arkadaşlarım ve üniversite yönetimleri vardır. Özellikle teşekkür etmek istediklerim var. Öncelikle, beni akademik dünyaya hazırlayan ve bu ödüllere layık görülmemde çok büyük emeği olan yüksek lisans ve doktora danışman hocam Yeditepe Üniversitesi Genetik
ve Biyomühendislik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çulha
'ya şükranlarımı ve teşekkürlerimi bir borç bilirim. Gaziantep Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandığımda projelerimi ve araştırmalarımı yürütmek için her türlü altyapı ve imkanları sağlayan, önceki dönem rektörümüz, Prof. Dr. Yavuz Çoşkun hocama ve ekibine teşekkür ederim. Son olarak, bilimsel araştırmalara her zaman çok büyük önem veren ve her platformda bilim insanlarının önünü açan Rektörüm Prof. Dr. Ali Gür hocama ve ekibine ayrıca çok teşekkür ederim."
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gür ise Kahraman'ın daha öncesinde aldığı ödüller dolayısıyla mutluluk duyduğunu belirterek, "Hocamızın üst üste elde ettiği bu başarılardan büyük mutluluk duyduk. Kendisiyle üniversite olarak iftihar ediyor, yeni başarılarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.