GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi", öğrencilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Gaziantep'te öğrenciler, "Mikroskobik Canlılar Müzesi"nde, gözle görülemeyen bakterileri inceleme fırsatı buluyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi bünyesindeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi"ne gelen öğrenciler, burada bulunan 32 türden bakteriyi mikroskop yardımıyla inceleyerek, gözle görülmeyen bu canlılar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, kurumlarında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin proje tabanlı uygulamaya dönük atölyelerde, laboratuvarlarda kendi yetenek alanlarına göre eğitim aldığını ifade eden Ertürk, "Yaklaşık 500 öğrencimiz var. Bu çocuklarımıza kurumun her köşesinde çeşitli küresel vizyonda olanak sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de kurumda yeni hayata geçirdiğimiz Mikroskobik Canlılar Müzesi." dedi.

Yaklaşık 5 metrekarelik cam alandan oluşan müzede, 32 türden bakteri bulunduğunu ifade eden Ertürk, "Cam alanı, bakteri, fungus (mantar) ve maya izole edilmesiyle oluşturduğumuz kontamine (yayılma, bulaşma) olmaması için özel solüsyonlar ve epoksi ile sabitledik. Çocuklarımızın sağlığı için kontamine olmaması çok önemli. Gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Altlarına teknoloji entegrasyonu için kare kodlar ekledik. Çocuklar telefonlarını bu kodlara okutarak, bakterilerin özelliklerini web sitemize yüklediğimiz detaylarla bilgi sahibi oluyor." diye konuştu.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle çocuklarda mikro canlılara yönelik ilginin arttığına işaret eden Ertürk, şöyle devam etti:

"Bir mikroskobik canlı bizi 1,5-2 yıldır eve hapsetti. Biz özellikle atölyeler veya okulla ilgili çalışmalar yaparken popüler olan ya da çocukların ilgili alanları olan ve sevebilecekleri çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu an 1,5 yıldır gençlerimizin, çocuklarımızın, mikroskobik canlılara dönük mükemmel bir ilgileri var. Biz de bunu arttırmak istedik. Amacımız çocukların tek hücreli mikroskobik canlılara yönelik bilgilerini arttırmak ve bu yönde bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Çocukların çok ilgilerini çekiyor, gelir gelmez ilk bu alana koşuyorlar. Büyüteçle, mikroskopla bakıp, detaylarını görmek istiyorlar."

Müzeyle çocukları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Ertürk, "Bakterilerin bir çocuğu havada, vücudumuzda veya gıdalarda bulunan bakteri türleri. Küflenmeye, mantar oluşumuna yol açan bakteriler de var. Burada çocuklara bu canlılar hakkında detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteye örnek oldu"

Dünyada sadece Amsterdam'da Bakteri Müzesi'nde benzer bir çalışma olduğunu, kendilerinin de bu projeye karar verdikten sonra uzmanlarla çalıştıklarını ifade eden Orhan Ertürk, "Bu çalışmamızı Gaziantep Üniversitesi'ndeki hocamıza gönderdik, çok beğendi. Biyoloji bölümüne de bir benzeri kurulacak. Okul adına gurur verici." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Mustafa Eren Taş, gözle görülemeyen canlıların burada görebilmelerinin heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Mikroskobik canlılara ilgim var. Bu müze sayesinde istediğiniz gibi görebilirsiniz. Dikkatimi çeken birçok bakteri mikroplar var. Hepsi çok ilgi çekici ve güzel." dedi.

5. sınıf öğrencisi Aysima Ebrar da, okulda çok güzel çalışmaların yapıldığını ancak en çok bu müzenin ilgisini çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mikroskopların şekillerinin ve renklerinin karışmaması çok güzel. Herkesin incelemesini tavsiye ederim. Mikroskobik canlılar çok tehlikeli. Şu anda korona var, mikroskobik canlı olarak. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ben, tıp okuyup doktor olmak istiyorum. O yüzden bu müze benim için çok yararlı."