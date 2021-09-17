Üye Girişi
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi", öğrencilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi", öğrencilerin ilgi odağı oldu

17.09.2021 10:57

Gaziantep'te öğrenciler, "Mikroskobik Canlılar Müzesi"nde, gözle görülemeyen bakterileri inceleme fırsatı buluyor.

Gaziantep'te öğrenciler, "Mikroskobik Canlılar Müzesi"nde, gözle görülemeyen bakterileri inceleme fırsatı buluyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi bünyesindeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi"ne gelen öğrenciler, burada bulunan 32 türden bakteriyi mikroskop yardımıyla inceleyerek, gözle görülmeyen bu canlılar hakkında bilgi sahibi oluyor.

Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezi Müdürü Orhan Ertürk, kurumlarında özel yetenekli çocukların eğitim gördüğünü söyledi.

Öğrencilerin proje tabanlı uygulamaya dönük atölyelerde, laboratuvarlarda kendi yetenek alanlarına göre eğitim aldığını ifade eden Ertürk, "Yaklaşık 500 öğrencimiz var. Bu çocuklarımıza kurumun her köşesinde çeşitli küresel vizyonda olanak sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de kurumda yeni hayata geçirdiğimiz Mikroskobik Canlılar Müzesi." dedi.

Yaklaşık 5 metrekarelik cam alandan oluşan müzede, 32 türden bakteri bulunduğunu ifade eden Ertürk, "Cam alanı, bakteri, fungus (mantar) ve maya izole edilmesiyle oluşturduğumuz kontamine (yayılma, bulaşma) olmaması için özel solüsyonlar ve epoksi ile sabitledik. Çocuklarımızın sağlığı için kontamine olmaması çok önemli. Gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Altlarına teknoloji entegrasyonu için kare kodlar ekledik. Çocuklar telefonlarını bu kodlara okutarak, bakterilerin özelliklerini web sitemize yüklediğimiz detaylarla bilgi sahibi oluyor." diye konuştu.

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle çocuklarda mikro canlılara yönelik ilginin arttığına işaret eden Ertürk, şöyle devam etti:

"Bir mikroskobik canlı bizi 1,5-2 yıldır eve hapsetti. Biz özellikle atölyeler veya okulla ilgili çalışmalar yaparken popüler olan ya da çocukların ilgili alanları olan ve sevebilecekleri çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu an 1,5 yıldır gençlerimizin, çocuklarımızın, mikroskobik canlılara dönük mükemmel bir ilgileri var. Biz de bunu arttırmak istedik. Amacımız çocukların tek hücreli mikroskobik canlılara yönelik bilgilerini arttırmak ve bu yönde bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Çocukların çok ilgilerini çekiyor, gelir gelmez ilk bu alana koşuyorlar. Büyüteçle, mikroskopla bakıp, detaylarını görmek istiyorlar."

Müzeyle çocukları bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Ertürk, "Bakterilerin bir çocuğu havada, vücudumuzda veya gıdalarda bulunan bakteri türleri. Küflenmeye, mantar oluşumuna yol açan bakteriler de var. Burada çocuklara bu canlılar hakkında detaylı bilgi vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Üniversiteye örnek oldu"

Dünyada sadece Amsterdam'da Bakteri Müzesi'nde benzer bir çalışma olduğunu, kendilerinin de bu projeye karar verdikten sonra uzmanlarla çalıştıklarını ifade eden Orhan Ertürk, "Bu çalışmamızı Gaziantep Üniversitesi'ndeki hocamıza gönderdik, çok beğendi. Biyoloji bölümüne de bir benzeri kurulacak. Okul adına gurur verici." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi Mustafa Eren Taş, gözle görülemeyen canlıların burada görebilmelerinin heyecan verici olduğunu ifade ederek, "Mikroskobik canlılara ilgim var. Bu müze sayesinde istediğiniz gibi görebilirsiniz. Dikkatimi çeken birçok bakteri mikroplar var. Hepsi çok ilgi çekici ve güzel." dedi.

5. sınıf öğrencisi Aysima Ebrar da, okulda çok güzel çalışmaların yapıldığını ancak en çok bu müzenin ilgisini çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mikroskopların şekillerinin ve renklerinin karışmaması çok güzel. Herkesin incelemesini tavsiye ederim. Mikroskobik canlılar çok tehlikeli. Şu anda korona var, mikroskobik canlı olarak. O yüzden çok dikkatli olmalıyız. Ben, tıp okuyup doktor olmak istiyorum. O yüzden bu müze benim için çok yararlı."

GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu
GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki Mikroskobik Canlılar Müzesi , öğrencilerin ilgi odağı oldu

Şahinbey Belediyesi, Orhan Ertürk, Gaziantep, Mantar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki 'Mikroskobik Canlılar Müzesi', öğrencilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi 12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu 12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada 12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal 12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada 12:02 Hırsızlar, çaldıkları aracı kaza yaptıktan sonra geri getirip bıraktılar! O anlar kamerada Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim 11:44 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur

Son Dakika Haberleri
12:48 Eski imar müdürüne bilgisayarından tespit edilen müstehcen çocuk içerikleri nedeniyle 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi
12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım
12:27 Ceza alan Marcao'dan muhteşem dönüş! Galatasaray'a ilaç oldu
12:25 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım
12:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu eden pankart: Z kuşağı da Y kuşağı da burada burada
12:11 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi
12:08 Deniz Çoban'dan penaltı kararına eleştiri: F.Bahçe'nin penaltısının tekrar edilmemesi skandal
12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı
11:43 Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim
11:41 Galatasaray, İtalyan takımlarına Avrupa'da maç kaybetmiyor
EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı         
12:52
Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım         
12:40
Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım         
12:26
Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi         
12:12
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi         
11:46
Uyanık hırsızın akılalmaz planı! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı Uyanık hırsızın akılalmaz planı! Faturada gördüğü isimle kandırdığı küçük kızın telefonunu çalıp kaçtı         
11:40
Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak Sunucu, Trump'ın sözlerine sinirlendi, röportajı sonlandırdı: 3 yıl içinde ABD diye bir ülke kalmayacak         
11:19
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek         
10:54
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini indirdi, enflasyon tahminini çıkarttı         
10:03
Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı Kuzey Kore, trenden yaptığı füze denemesinin görüntülerini paylaştı         
09:40
Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı Kocasını beklerken dehşeti yaşadı! Hırsız önce kafasını kapıya vurdu sonra da bıçakladı         
08:47
Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste Bülent Serttaş'tan ziyaret! Özür notundaki yazım hatası güldürdü         
07:03
İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu İş yerine gelen eşini tükürüp darbeden şahıs, uzaklaştırma kararı alınca bıçakla tehditte bulundu         
19:54
Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor Videoyu elleri titreyerek çekti! Mezardan dışarı sarkan saçın gizemi merak ediliyor         
19:21
Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı Bacakları ters kediyi görenler görenler gözlerine inanamıyor! Tecavüze uğrayınca ön ayakları havada kaldı         
19:02
Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak Şeyma Subaşı, sevgilisinin düğün vaadini paylaştı: Tüm dünya bir sene boyunca konuşacak         
18:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 13:01:03. #1.13#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Bilim Sanat Merkezi'ndeki "Mikroskobik Canlılar Müzesi", öğrencilerin ilgi odağı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement