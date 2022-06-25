Bilim Sanat Merkezi öğrencisi, engelli öğrenciler için uzaktan takip cihazı tasarladı - Son Dakika
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Bilim Sanat Merkezi öğrencisi, engelli öğrenciler için uzaktan takip cihazı tasarladı

25.06.2022 11:12

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi, engelli öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmeleri ve velilerin bu konudaki kaygısını ortadan kaldırmak amacıyla uzaktan takip cihazı tasarladı.

Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi, engelli öğrencilerin güvenli şekilde okula gidip gelmeleri ve velilerin bu konudaki kaygısını ortadan kaldırmak amacıyla uzaktan takip cihazı tasarladı.

12. sınıf öğrencisi Baki Miraç Polat, engelli öğrencilerin güven içinde servis araçlarına binip, okula gidip gelebilmeleri için proje geliştirmeye karar verdi.

Danışman öğretmeni Seyfullah Zorlu'dan destek alan Polat, servis kullanan engelli öğrencilerin kimseye ihtiyaç duymadan sadece parmak izini okutarak velisiyle haberleşmesini sağlamak amacıyla "Parmak İzimle Güvendeyim" adını verdiği projeyi hazırladı.

Polat, yapay zeka kullanılarak hazırladığı projeyle katıldığı TEKNOFEST yarışmasında ön elemeyi geçti, Türk Patent ve Marka Kurumuna da başvuruda bulundu.

Baki Miraç Polat, AA muhabirine, günlük hayatta gördüğü problemlere teknolojiyi kullanarak çözüm getirmeyi amaçladığını söyledi.

Özellikle engelli öğrenciler için büyük bir sorun olan servisteyken aileyle haberleşme konusuna çare bulmak istediğini dile getiren Polat, şunları kaydetti:

"Projemizdeki amaç özel gereksinimli öğrencilerin servis kullanırken kolay şekilde ailelerine haber vermeyi sağlamak. Bu doğrultuda 3 ayda 528 satırlık kod yazarak tasarladığım cihazla servis aracı ile okul girişlerine parmak izi okuma cihazı yerleştirilecek. Öğrencinin parmak izinin velinin cep telefonu numarasıyla eşleştirildiği sistem sayesinde aileler, çocukları parmak izini okuttuğunda 'servise bindi, servisten indi, okula girdi, okuldan çıktı' şeklinde bildirimler alacak. Bu şekilde hem velinin kaygısı azalmış hem de öğrencinin nerede olduğuna dair veliler bilgi sahibi oluyor."

Bilişim Teknolojileri öğretmeni Seyfullah Zorlu da bu yıl öğrencilerle hazırladıkları 4 projeyle TEKNOFEST'e başvurduklarını ve ön elemeyi geçtiklerini ifade ederek, Baki Miraç Polat'ın geliştirdiği projenin özellikle engelli öğrenciler için son derece faydalı olabileceğini belirtti.

Bayburt BİLSEM Müdürü Aydın Doğan da merkezde devletin sunduğu imkanlarla öğrencileri ülkenin gelecek hedefleri doğrultusunda yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

İlkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar proje tabanlı eğitimler verdiklerini anlatan Doğan, "Bu kapsamda öğretmenlerin özverili çalışmaları ile Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda teknolojinin esiri değil, teknolojiyi yazan, teknolojiyi insanlığın yararına sunabilen öğrenciler yetiştirmek için çeşitli projeler yürütmekteyiz." dedi.

Doğan, öğrencilerin kurumda ulusal ya da uluslararası sorunlara çözüm üretmek için projeler geliştirmeye çalıştığını belirterek, "Merkezimizde günlük hayatta işimize yarayan büyük makinelerin, ekipmanların, yazılım ve donanımların küçük birer örneğini öğrencilerimiz bu yaş seviyesinde tasarlayarak öğreniyorlar. Geleceğe daha iyi hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bilim Sanat Merkezi öğrencisi, engelli öğrenciler için uzaktan takip cihazı tasarladı - Son Dakika

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