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Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde 168 öğrenci 16 proje yaptı! - Son Dakika

Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde 168 öğrenci 16 proje yaptı!

06.12.2021 10:50
Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde 168 öğrenci 16 proje yaptı!

Geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesi amacıyla kurulan Bilim Şehitkamil, üretmeye devam ediyor.

Başkan Fadıloğlu, "Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Çocuklarımızın hayata geçirdiği bu projeler, bizim için çok önemli. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bilim Şehitkamil'deki DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Bölümü'nde eğitim gören 168 öğrenci, aldıkları eğitimlerde edindikleri bilgilerle ürettikleri 16 projeyi, Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde görücüye çıkardı. İbrahimli Spor Merkezi'ndeki şenliğe yoğun katılım oldu.

Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'ne katılım sağlayan öğrencileri ziyaret eden ve üretilen projelerle ilgili kendilerinden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gördüklerinin kendisini hem umutlandırdığını hem de gelecek adına heyecanlandırdığını ifade etti. Şenliğe, Şehitkamil Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan da katıldı.

GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ, GÜVENİYORUZ

Öğrencileri tebrik eden ve 168 öğrenciye katılım sertifikası ile birlikte çeşitli hediyeler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün, Bilim Şehitkamil DENEYAP Atölyeleri Bölümü'nde eğitim gören 168 öğrencimizin hayata geçirdiği projeleri inceledik. Sel, deprem, heyelan, yangın gibi doğal afetlerde ne tür çalışmalar yapılabilir, konusunda çocuklarımız çok önemli projeler geliştirmişler. Bugün için prototip olarak bizlere sunsalar da ben ümit ediyorum ki bu projeler ileriki dönemlerle ticari unsur olarak ortaya çıkacak projelerdir. Buraya kadar yapılan tüm etkinliklerde her gün bir kademe daha yukarıya çıkıldığını görüyoruz. Özellikle TEKNOFEST ve TÜBİTAK etkinliklerinde, çocuklarımızın hayata geçirdiği bu projeler, bizim için çok önemli. Özellikle Gaziantep'te 3T Vakfı ile yapılan protokolden sonra Şehitkamil Belediyesi olarak bilim merkezlerimizi hayata geçirdik. Tabi burada yalnızca bilim merkezlerindeki atölyelerin ötesinde, DENEYAP atölyeleri bizim için daha da önemli. Her zaman söylediğimiz gibi biz, genç nüfusa sahip bir ülkeyiz ve gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Şu anda hayata geçirilen bu projeler, bizim kendi evlatlarımız tarafından yapılıyor. Bundan sonra da hayata geçirilecek projelerde de yine pırıl pırıl bu gençlerimizin projelerini hep birlikte izleyeceğiz. Biz, Şehitkamil Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Böyle büyük bir ailenin ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Tüm çocuklarımızı yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Siz değerli velilerimize de, çocuklarınıza inanıp, güvenip, destek verdiğiniz içinde yürekten teşekkür ediyorum."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ayrıca Bilim Şehitkamil eğitmenlerinin online olarak kurum içerisinde katılım sağlamış olduğu Yarının Eğitimi Zirvesi adlı eğitim sertifikalarını da öğretmenlere verdi.

Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde 168 öğrenci 16 proje yaptı!

Şehitkamil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bilim Şehitkamil Proje Şenliği'nde 168 öğrenci 16 proje yaptı! - Son Dakika


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