Son Dakika Haberleri: Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi
Son Dakika Genel Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi

Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi

6 saat önce

Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 5-6-7 ve 8.

Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta Okulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerin tasarladığı projeler yoğun ilgi gördü

ARDAHAN - Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulunca düzenlenen Bilim Şenliğinde mucit öğrenciler hünerlerini sergiledi. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulu Fen Bilgisi Öğretmeni Gülşah Aydemir'in yürütücülüğünde 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerin tasarladığı projeler sergilendi.

Açılışa Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Emniyet Amiri Yaşar Cihan, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Adnan Korkut ve öğrenci velileri katıldı. Yoğun bir katılın gerçekleşen şenlikte mucit öğrenciler projelerini anlattı. Güneş sisteminden, kan bağışına, çöp matiklerden, yatalak hastaların sesini duyurması gibi birçok proje geliştiren genç mucitler hünerlerini sergiledi.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Orta okulu Müdürü Serhat Ferhat Dursun "Yürütücü Öğretmenimiz Gülşah Aydemir'in koordine etmesi ve diğer öğretmenlerimizin katkıları ile bilim şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz hayal ettiği projeleri ete kemiğe büründürmeye çalıştık. Öğrencilerime ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Yürütücü öğretmen Gülşah Aydemir " Öğrencilerimizin düşüncelerini, sadece bir hayalde kalması yerine topluma ve bilime faydalı olmaları için, daha geniş bir hayal gücü oluşturarak şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın titiz çalışmaları sonucu bu şenliği düzenleyerek hayata geçirdik. Öğrencilerimi tebrik ediyor, desteğini esirgeneyen Okul idaremiz ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş " Öğrencilerimizin hünerlerini sergilediği çok hoş bir şenlik olmuş. Farklı projeler ve özellikle yerelde kullanılabilecek projeler üretmeleri grur verici. projelerin devamı ve mucit öğrencilerimiz için Bizlerde Çıldır Kaymakamlığı olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.

Yatan hastaların sesini duyurması için proje hazırlayan Ahmet Kamil Vural " Yatalak hastalarımızın sesi duyura bilmeleri geliştirdiğimiz bu projede hastalarımız kendilerini ve ihtiyaçlarını duyurabilecekler.

Bilim Şenliğinde öğrenciler hünerlerini sergiledi

Alper Taş, Çıldır, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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