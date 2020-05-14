Bilim Söyleşileri'nde

Eyüpsultan Belediyesi'nin, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak üzere gerçekleştirdiği Bilim Söyleşileri'nin bu hafta sonu yayınlanacak 4. programında "Evde fiziksel aktivite ve aktif olma" konusu anlatılacak.



Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, gündelik yaşamlarına renk katmak için sosyal medya hesaplarından birçok canlı yayın gerçekleştiriyor. Bu canlı yayınlardan biri de "Bilim Söyleşileri" programı. Her yayında farklı konukların katıldığı, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek konuların konuşulduğu program, izleyenlerin zihinlerinde yeni ufuklar açıyor, bilgi dağarcıklarını geliştiriyor. Bilim Söyleşileri'nin bu hafta sonu (17 Mayıs Pazar) günü yayınlanacak 4. programında "Evde fiziksel aktivite ve aktif olma" konusu anlatılacak. Moderatörlüğünü Erdi Özgül'ün yaptığı ve saat 14.00'te Eyüpsultan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştirilecek olan Bilim Söyleşileri programının bu haftaki konuğu Spor Uzmanı Nur Kürkçü İlhan olacak. İlhan, evde fiziksel aktivite ve aktif olma konusunu tüm yönleriyle izleyenlere aktaracak. - İSTANBUL