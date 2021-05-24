Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu "öncül teknoloji" çalışmalarına odaklandı - Son Dakika

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu "öncül teknoloji" çalışmalarına odaklandı

24.05.2021 15:10
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, yenilikçi bir yaklaşımla, dünyanın gelecek 10 yılına damga vuracak kritik alanlardaki öncül teknolojilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, yenilikçi bir yaklaşımla, dünyanın gelecek 10 yılına damga vuracak kritik alanlardaki öncül teknolojilere yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı olduğu Kuruldan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye için stratejik öneme ve geleceği şekillendirme potansiyeline sahip kritik alanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı.

Bu çalışma döneminde, "Dijital Dönüşümü Hızlandırarak Yenilikçi Uygulamalar Geliştirmek ve Kullanmak", "Temiz Enerji ile Dışa Bağımlılığı Azaltmak", "Enerjinin Etkin Kullanımını Sağlayacak Teknolojileri Kazanmak", "Sürdürülebilir Çevreci Yarınlara Kavuşmak", "Küresel İlaç Endüstrisindeki Pazar Payını Artırmak", "Küresel ve Bölgesel Teknoloji Lideri Olmak" şiarlarıyla hareket eden Kurul, politika önerileri geliştirdi ve çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcilerinden oluşan uzman ekipler tarafından hazırlanan kapsamlı çalışmaların toplandığı başlıklar, "Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler, Atık Geri Dönüşüm ve Atıktan Enerji Üretim Teknolojileri, 5G ve Ötesi Yeni Nesil İletişim Teknolojileri, Enerji Depolama Teknolojileri, Hidrojen Teknolojileri ve Kenevir Teknolojileri" şeklinde sıralandı.

6 çalışma grubunun raporlarına 90 uzman katkı verdi

Geçen yılın kasım ayında başlayan ve yaklaşık 5 ay süren çalışmaların amacı küresel gelişmeler dikkate alınarak, söz konusu başlıklarda Türkiye'deki ihtiyaçları tespit etmek ve gerekli teknolojilerin geliştirilmesi yoluyla stratejik konularda dışa bağımlılığı sıfıra indirmek olarak belirlendi.

Bu amaçla hazırlanan 6 farklı çalışma grubunun raporlarına Türkiye'deki yetkin akademisyenler ile iş dünyası ve kamu temsilcilerinin içinde bulunduğu 90 kişi katkı sağladı.

Kurul, ilk toplantısını yaptığı 18 Kasım 2018'den Mayıs 2020'ye kadar olan süreçte, akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcilerinden oluşan 190 kişinin katkılarıyla hazırlanan 10 Politika Önerileri Raporu'nu da daha önce Cumhurbaşkanı'na sundu.

Söz konusu rapor için belirlenen 10 başlık ise şöyle sıralandı:

"Diğer Ülkelerin Politika Kurulları ile İş Süreçleri Örneklerinin İncelenmesi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Stratejileri Çerçevesi, Türkiye'nin Odaklanacağı Öncelikli Teknoloji Alanlarının Belirlenmesi, Teknolojik ve Yenilikçi Girişimlerin Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Etkin Hale Getirilmesi, Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi, Gıda Arz Güvenliği, Biyogüvenlik, Siber Güvenlik, Tıbbi Cihaz, İlaç ve Aşı."

"Amacımız geleceğin teknolojilerinde küresel rekabette daha da güçlü olmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyadaki teknoloji alanında son dönemde yaşanan gelişmeleri titizlikle incelemeye devam ettiklerini belirterek, "Kurul olarak amacımız yenilikçi bir yaklaşımla geleceğin teknolojilerinde küresel rekabette daha da güçlü olmak." ifadelerini kullandı.

Bu çalışma döneminde de öncül teknolojilere yönelik Türkiye'deki durumu analiz ederek, ülke açısından fırsat oluşturabilecek alanları teker teker ortaya koyduklarını vurgulayan Mandal, şunları kaydetti:

"Bu alanların her birine ayrı ayrı odaklanarak kısa, orta ve uzun vadeli politika önerileri geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği istikamette çok değerli akademisyenler, iş dünyası ve kamu temsilcileri ile Kasım 2020'de başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık. Çıktılarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın makamına arz edilmiştir. Çalışmaların ülkemiz ve yarınlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan sonra da bu kapsamdaki çalışmalarımıza ekosistemin paydaşları ile birlikte devam edeceğiz."

cumhurbaşkanı, Politika, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu 'öncül teknoloji' çalışmalarına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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