Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika

Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesinin halk merkezlerinde gerçekleştirdiği bilim ve deney etkinlikleri devam ediyor.

Bilim ve deney etkinliklerine çocuklardan yoğun ilgi, System.String[]

Odunpazarı Belediyesinin halk merkezlerinde gerçekleştirdiği bilim ve deney etkinlikleri devam ediyor.


İlki Büyükdere Halk Merkezi'nde yapılan bilim ve deney etkinlikleri, bu kez Gökmeydan Halk Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Odunpazarı Belediyesi tarafından Bilim Deney Merkezi işbirliği ile düzenlenen etkinlik, Gökmeydan Halk Merkezi'nde devam etti. 7-14 yaş aralığında 200 çocuk ve 100 velinin katıldığı etkinlikte, Bilim Deney Merkezi yetkilileri çocuklarla birlikte çeşitli deneyler yaptı. Çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi göstererek, tekrar yapılmasını istediler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Büyükdere, Gökmeydan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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