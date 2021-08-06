Bilim ve İnovasyon Merkezinin Temeline İlk Harç Atıldı. - Son Dakika

Karabük Belediyesi tarafından yapılacak olan, 6-18 yaş aralığındaki öğrencilerimiz başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenebilecekleri Bilim ve İnovasyon Merkezinin temeli atıldı.

5000 Evler Mahallesinde düzenlenen Bilim ve İnovasyon Merkezi temel atma törenine Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof Dr. Refik Polat, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından hayırlı olsun konuşması gerçekleştirildi.

Geleceğimizin emanet edileceği, gençlerimize, çocuklarımıza çok güzel bir eser kazandırmak için Bilim ve İnovasyon Merkezinin temeline ilk harcı atmak, başlangıcını yapmak adına huzurlarınızdayız, Belediye Başkanımıza ve ekibine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilimizdeki özellikle eğitim alanındaki eksiklikleri tespit ederken Bizlerin takibi ile Devletimiz eksiklerin yapılmasını sağlamaktadır. Bir taraftan yeni ihtiyaç duyulan okul binaları yapılırken bir taraftan depremsellik açısından yetersiz binaları yıkıp yenilerini yapmaktayız. Karabük eğitim alanında belli bir aşamaya gelmiş bir il, ilköğretim ve ortaöğretim hususunda ülkemizde ilk ona giren, bazı dönemlerde ilk beşe giren önemli başarılar elde etmiş eğitim düzeyi yüksek örnek bir il. Burada özellikle Karabük'te yaşayan insanların ekonomik durumu, sosyal durumu ve öğretmenlerimizin azmi bunu sağlamakta. Diğer taraftan Üniversitemiz 13-14 yılda çok iyi bir düzeye ulaşmış durumda, 50 bine yakın öğrenciye ev sahipliği yapmakta, dünyanın bir çok bölgesinden ilimizde öğrencileri misafir etmekteyiz, onları bir kültür elçisi olarak yetiştirip kendi ülkelerine göndermekteyiz. Bu altyapıları hazırlarken Çok büyük emekler sarfedilmektedir. Güzel şeyler yapmak önemlidir, ülkemizin her tarafında güzel şeyler yapılmakta ve Karabük'te de güzel şeyler yapılıyor. Biraz sonra temelini atacağımız bu yapı gerçekten gençlerimizin yetiştirilmesi, geleceğe taşınması adına ve onların gelecek teknolojilerle yetiştirilmesi, bilim adına güzel bir alt yapıda hazırlanması, teknolojiye duyarlı sorgulayabilen bir gençlik yetiştirilmesi adına bu Bilim ve İnovasyon Merkezinin çok önemli olacağını değerlendiriyorum. Okullarımızda eğitimlerimiz verilirken inşallah burada da gençlerimize gerçekten iyi bir alt yapı ile fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerin öğretileceği, diğer taraftan uzay bilimlerinin de yakinen takip edileceği bir alt yapıyı burada bulmuş olacaklar. Tabi belediyeler şehrin alt yapısını ve üst yapısını hazırlamakla yükümlü kurumlarımız ama diğer taraftan da eğitime, kültüre destek ve bu gibi alanlarda da önemli projeler gerçekleştirebilirler.

Bu eserin kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, inşallah bu hizmetler bittiğinde gençlerimiz biraz daha iyi yetişmiş olacaklar, biraz daha geleceğe iyi hazırlanmış olacaklar. Bu eser gençlerimize ve ilimize hayırlı olsun. "diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan dua ile Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak Bilim ve İnovasyon Merkezinin temellerine ilk harç döküldü.