Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada?

6 saat önce

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor.

Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.


ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Bu hesaplamada uluslararası Scopus dizinine giren yayınlar dikkate alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz
Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu

Son Dakika Haberleri
21:19 CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Hüseyin Mete seçildi - Son Dakika Haber
21:09 Dağdan düşen bisikletli kurtarıldı - Son Dakika Haber
21:00 Meclis tatile girdi - Son Dakika Haber
20:56 "Torba kanun teklifi" Genel Kurulda kabul edildi - Son Dakika Haber
20:55 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika Haber
20:48 Tarlasında bulduğu 'gök taşı'nı banka kasasında saklıyor - Son Dakika Haber
20:22 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 21:36:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]