BİLİM VE SANAT MERKEZİNE ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ KURULDU

"Çalgı Yapım Atölyesi"

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yaptırılan; Eskişehir BİLSEM'de özel yetenekli öğrencilerimiz yüksek standartlarda teknik malzeme ve donanımlarla dizayn edilmiş "Çalgı Yapım Atölyesi'nde müziğin etkisini keşfetmek için yola çıkacaklar.

Öğrencilerimiz bu atölye ile etkin bilimsel yöntemler kullanılarak akademik çalışma disipliniyle Türk ve dünya müziğinin karakteristik çalgılarını üretecek ve baştan sona kendi eserleri olan çalgılarla ile müzik yapacaklar.

Bu atölye ile analitik düşünebilen, disiplinler arası çalışma becerisi yüksek, yaratıcı, hayal ettiklerini ürüne dönüştürebilen, estetik algısı yüksek, kültürün yeni nesillere aktarılması konusunda sorumluluk sahibi öğrencilerin yetiştirilmesine hizmet etmek amaçlanmıştır.

Hayırlı olsun.