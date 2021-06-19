Bilim ve sanat merkezlerinde dijital görsel içerik geliştirme hedefi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyeleri kurmaya başladı. İlk etapta 40 BİLSEM'de kurulan atölyelerin, yıl sonuna kadar 185 BİLSEM'in tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

MEB, eğitimde dijitalleşmenin öne çıktığı dönemde, animasyon ve çizgi film sektörünün önde gelen temsilcileri ile birlikte Ankara Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dijital Görsel İçerik Geliştirme AR-GE Merkezi kurdu. MEB, bu çalışmaları diğer eğitim birimlerine yaygınlaştırmak için bir adım daha atarak, BİLSEM'de dijital tasarım, oyun ve animasyon atölyeleri kumaya başladı. İlk adım olarak 40 BİLSEM'de bu atölyeler kurulurken, yıl sonuna kadar 185 BİLSEM'in tamamında bu atölyelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Animasyon, çizgi film, sanal gerçeklik, artırılmış sanal gerçeklik gibi dijital görsel içerik hazırlama konularında projelerin geliştirileceği BİLSEM'ler mesleki eğitimdeki Ar-Ge merkezleri ile de ortak projeler yürütecek. BİLSEM'lerde atölye kurulum çalışmaları devam ederken öğretmen eğitimleri de planlandığı gibi ilerliyor. Bu kapsamda 1280 öğretmene Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe After Effect, 2 boyutlu animasyon, 3 boyutlu modelleme ve 3 boyutlu animasyon ve dijital oyun tasarımı eğitimleri verildi.

'OKULUMUZ BU ALANDA TÜRKİYE'DEKİ İLK AR-GE MERKEZİ'

MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için katma değeri çok yüksek olan animasyon, sanal gerçeklik, çizgi film gibi alanlarda dijital görsel içerik hazırlanması konularında iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi için daha önce önemli bir adım atmıştık. Dijital görsel içerik geliştirme alanında açtığımız program Ankara Kabala Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim vermeye başlayacak. Programın müfredatı Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ve sektör temsilcileri ile birlikte hazırlandı. Bu okulumuz bu alanda Türkiye'de ilk ve tek Ar-Ge merkezi. Bu çalışmaları yaygınlaştırmak için 185 BİLSEM'in tamamında bu kapsamda atölyeler kurmaya ve öğretmenlerimize yönelik eğitimler düzenlemeye başladık. Şu ana kadar BİLSEM'lerde görev yapan bin 280 öğretmenimiz bu konu ile ilgili eğitim aldılar. 2021 yılı sonuna kadar tüm BİLSEM'lerde atölye kurulumlarını tamamlamış olacağız. Sektörlerle iş birliği geliştirme süreçlerimiz de devam ediyor. Bu alanda faaliyet gösteren sektörlerle güçlü iş birlikleri tesis ederek, hem öğretmenlerimizin sürekli eğitim almalarını sağlayacağız hem de ortak projeler yürüteceğiz. Süreci başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müze ve BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.