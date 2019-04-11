Bilim ve Sanat "Özel Çocuklara" İyi Geldi

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu
'da yürütülen "Bilim ve Sanat Bizimle Daha Özel Projesi" kapsamında otizmli, zihinsel ve işitme yetersizliği bulunan 200 özel çocuk, merkezin imkanlarından yararlanma fırsatı buldu.
Özel ve üstün yetenekli öğrencilere hizmet veren Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezinin öğretmenlerince hayata geçirilen proje kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğüne (MEB) bağlı özel eğitim kurumlarında eğitim alan bedensel, işitsel ve zihinsel yetersizliği bulunan, otizm tanısına sahip özel öğrenciler 12 atölyede eğitim alıyor.
Merkezin müdürü Atasever Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fen bilgisi öğretmeni Fatma Bakar tarafından hayata geçirilen projeye tüm öğretmenlerin katkı sunduğunu söyledi.
Üstün ve özel yetenekli öğrencilere hizmet verdiklerini anlatan Yiğit, "Alt özel eğitim kurumlarıyla ilgili bir proje hazırladık. MEB'e bağlı özel eğitim veren okullarla irtibata geçtik. Gerekli izinlerin ardından öğrenciler Bilim Sanat Merkezine gelmeye başladı." dedi.
Çocukların projeyi çok sevdiğini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:
"Bu çocukların hepsi sabah servisle okula gelip ardından evine giden çocuklar. Burada farklı bir şey yapma şansı buldu. Bir öğretmenimiz çocuklardan birinin ilk kez yemek dışında başka bir şeye ilgi duyduğunu söyledi. Bu öğrencimiz müziğe ve piyanoya ilgi duymuş. Çocuklarla birlikte buraya gelen öğretmen arkadaşlar, 'Bu çocukları ilk defa bu kadar kolay kontrol edebildik. Burada bu çalışmaları yapmaktan çok büyük zevk alıyorlar.' değerlendirmesinde bulundular."
Projeye ilk etapta 200 öğrencinin dahil olduğunu belirten Yiğit, "12 atölyede çocuklar taş baskı, müzik, piyano, resim, ebru yapma şansı buldu. Bunun dışında robotik kodlama ve fen laboratuvarında çalışmalar yaptılar. Projeyi sürdürmek istiyoruz. Kentteki ulaşamadığımız tüm özel çocuklara ulaşacağız onları da buraya getireceğiz ve imkanlarımızdan yararlanmalarını sağlayacağız. Normal okullarda okuyan öğrencilerimizin de burayla tanışmasını sağlayacağız." dedi.
"Biz de onlar da çok mutlu"
Fatma Bakar ise bilim ve sanatın herkes için olması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak projeyi hazırladığını dile getirerek, "Türkiye
genelinde ilk kez gerçekleşen bir proje. Bilim ve sanat merkezimizi özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara açtık. Biz de onlar da çok mutlu." ifadelerini kullandı.
Rehberlik Araştırma Merkezi özel eğitim öğretmeni Hasan Hüseyin
Saçı da proje kapsamında hedef kitlelerinin otizm ile zihinsel ve işitme yetersizliği bulunan çocuklar olduğuna işaret etti.
Saçı, atölye çalışmalarında çocukların çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocuklarımız robot yaptılar, robotlarla resimler yaptılar, çamurlara şekiller verdiler, taşları boyadılar, müzik çaldılar. Çok eğlendiler. Atölye çalışmalarında çocukların yüzlerindeki heyecana şahitlik ettik. Onların heyecanı, mutluluğu, bakışları bizi çok etkiledi." dedi.
Öğrencilerden Hüseyin Can
Yılmaz da "Birlikte müzik çaldık, şarkı söyledik. Çok mutlu oldum. Daha önce hiç böyle şeyler yapmamıştım. Tekrar gelmek istiyorum." diye konuştu.