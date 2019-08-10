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Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden yaşlılara özel eğitim

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yaşlılara yönelik sosyal medyadan güvenli mail adresi oluşturmaya, bilgisayar ve akıllı telefonların teknolojik özelliklerini kavramadan internet bankacılığının güvenli kullanımına kadar pek çok konuda eğitim verilecek.

Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden yaşlılara özel eğitim, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde yaşlılara yönelik sosyal medyadan güvenli mail adresi oluşturmaya, bilgisayar ve akıllı telefonların teknolojik özelliklerini kavramadan internet bankacılığının güvenli kullanımına kadar pek çok konuda eğitim verilecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde proje olarak açıkladığı Bilim ve Teknoloji Merkezi, yaşlılara da hizmet verecek.

Çocukların ve gençlerin sanayi 4.0 sürecine donanımlı bireyler olarak katılabilmeleri için Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni hizmete açacaklarını belirten Uysal, "Bilim ve Teknoloji Merkezimiz, kıdemli komşularımıza da hizmet verecek. Kıdemli komşularımızın; bilgisayar ve akıllı telefonun teknolojik özelliklerini öğrenip, akıllı telefon uygulamalarını, sosyal medya yazışma kurallarını, mail adresi oluşturma, whatsapp, facebook-messenger, instagram, twitter kullanımını ve en önemlisi internet bankacılığının güvenli kullanımını anlatacağız" dedi. - ANTALYA
Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:53 Kaynak: İHA
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