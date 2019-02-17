Son Dakika Haberleri: “Bilim ve teknoloji odaklı projeler Bursa’ya yön veriyor”

“Bilim ve teknoloji odaklı projeler Bursa’ya yön veriyor”

1 saat önce

Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren BTSO, 'yenilikçi devlet üniversitesi' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BTÜ ile işbirliğini güçlendiriyor.

“Bilim ve teknoloji odaklı projeler Bursa’ya yön veriyor”, System.String[]
Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren BTSO, 'yenilikçi devlet üniversitesi' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BTÜ ile işbirliğini güçlendiriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10 

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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