“Bilim ve teknoloji odaklı projeler Bursa’ya yön veriyor”
1 saat önce
Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren BTSO, 'yenilikçi devlet üniversitesi' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BTÜ ile işbirliğini güçlendiriyor.
Üniversite ve sanayi işbirliği alanında önemli projeleri hayata geçiren BTSO, 'yenilikçi devlet üniversitesi' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BTÜ ile işbirliğini güçlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:10
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