Son Dakika Haberleri: Bilim ve Teknoloji Öğrenci Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilim ve Teknoloji Öğrenci Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonuna bağlı olarak çalışmalarını yürütecek olan Öğrenci Komisyonunun tanıtım toplantısı Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Bilim ve Teknoloji Öğrenci Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Teknoloji Komisyonuna bağlı olarak çalışmalarını yürütecek olan Öğrenci Komisyonunun tanıtım toplantısı Düzce Teknopark'ta gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, komisyonun asıl amacının kuluçka merkezini öğrencilere açarak, yeni nesil fikirleri hızlı şekilde hayata geçirmek olduğunu söyledi. Taştepe, yapılanmanın genel itibariyle Teknopark içerisinde olmasının sebebinin ağırlığı bu bölgeye kaydırmak olduğunu belirtirken, komisyona destek veren tüm paydaş ve öğrencilere teşekkür etti.

Murat Taştepe'nin ardından kürsüye çıkan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin de bu komisyonla çok önemli hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını, burada en önemli görevin öğrencilerde olduğunu söyledi. Şahin, öğrencilere güveninin sonsuz olduğunu, her sorunları için gerek komisyon üzerinden gerekse yüz yüze görüşme yapılabileceğini ifade etti.

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan da dernek olarak komisyonun arkasında olduklarını, MÜSİAD'ın tüm kademeleriyle Bilim ve Teknoloji Komisyonuna destek vereceğini açıkladı. Komisyon toplantısında konuşan DÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar, katma değeri yüksek ihracat yapılabilmesi, ülkenin dış ticaret açığının kapanabilmesi için teknolojiye ve bilime önem verilmesi gerektiğini belirterek, yapılan bu oluşumu kıymetli bulduklarını, burada yer alan gençler ve iş insanlarının güzel bir sinerji oluşturacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Bilgin Can da bu çalışmanın kendi yapmış oldukları çalışmalara ışık tutacağını ve öğrencilerinin daha da gayretle teknolojiye yöneleceğini söyledi. Can, bu komisyonun oluşması ve yapılanmasında kendilerine yer verilmesinden dolayı da çok mutlu olduklarını ifade etti.

Son olarak yeniden söz alan Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Murat Taştepe, katılımlarından dolayı başta DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

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