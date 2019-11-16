Son Dakika Haberleri: Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih eden akademisyenlere finans desteği
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Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih eden akademisyenlere finans desteği

6 saat önce

Sivas'ta eğitime katkı sağlamak amacıyla Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin akademik personelinin desteklenmesine yönelik protokol imzalandı.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih eden akademisyenlere finans desteği, System.String[]

Sivas'ta eğitime katkı sağlamak amacıyla Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin akademik personelinin desteklenmesine yönelik protokol imzalandı.

Valilik binasında düzenlenen programda, Sivas Valiliği himayelerinde Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas Hizmet Vakfı ile Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfının katkılarıyla kente kazandırılacak projenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini tercih edecek akademik personele 2020 yılından başlamak üzere 2025 yılına kadar her ay 2 bin lira ödeme yapılacağını söyledi.

Projenin Sivas'ın eğitim hayatına ivme kazandıracağını belirten Ayhan, "Sivas Hizmet Vakfı mütevelli heyeti ile görüşerek 5 yıl boyunca Bilim ve Teknoloji üniversitemizi ve akademik personeli destekleyecek bir çalışma hazırladık. Akademisyenlere finans katkısı olarak 5 yıl boyunca her ay 2 bin lira verilecek." dedi.

Sivas Hizmet Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine verilecek burslarla ilgili de açıklamada bulunan Ayhan, ilde okuyan bin 100 öğrenciye her ay 200 lira burs verileceğini aktardı. Vali Ayhan, ödemelerin 25 Kasım'da yapılacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Sivas için görev yapan idarecilerin, siyasetçilerin mücadeleleriyle kurulduğunu belirtti.

Sivas'ın, iki üniversite ile çağın gerektirdiği yenilikleri ve teknolojileri takip ederek kurumsallaştığını vurgulayan Bilgin, "Üniversitenin yer problemini çözdük, uzun vadede kampüs alanı kurulacak. Üniversitemiz savunma sanayinde uzmanlaşarak, katma değeri yüksek, ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan ürünü ve teknolojiyi özel sektörle iş birliği yaparak ülke ekonomisine kazandıracaktır." diye konuştu.

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da üniversitenin akademik personelinin temin edilmesine yönelik hazırlanan çalışmayı çok önemli bulduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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