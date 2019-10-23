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Bilim ve teknolojide kadın liderler hikayelerini anlattı

20 dakika önce

Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler konulu uluslararası konferans, Türkiye'nin büyüme ve gelişme hedeflerinde kritik öneme sahip temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı strateji ve tecrübelerine yer verildi.

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Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler konulu uluslararası konferans, Türkiye'nin büyüme ve gelişme hedeflerinde kritik öneme sahip temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı strateji ve tecrübelerine yer verildi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:39 
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