Bilim ve teknolojide kadın liderler hikayelerini anlattı

Temiz Enerji, Bilim ve Teknolojide Kadın Liderler konulu uluslararası konferans, Türkiye'nin büyüme ve gelişme hedeflerinde kritik öneme sahip temiz enerji, bilim ve teknoloji odaklı olarak kadın liderlerin başarılı strateji ve tecrübelerine yer verildi.