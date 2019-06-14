Son Dakika Haberleri: Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor
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Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ağırlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sektörlerimize transferini sağlayarak küresel rekabette avantaj elde edebiliriz" dedi.

Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ağırlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sektörlerimize transferini sağlayarak küresel rekabette avantaj elde edebiliriz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:13 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Ekonomi
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