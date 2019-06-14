Bilim ve üretim zenginliği Bursa’ya değer katıyor
1 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u ağırlayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Üniversitelerimizde üretilen bilgilerin sektörlerimize transferini sağlayarak küresel rekabette avantaj elde edebiliriz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:13
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