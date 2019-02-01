Bilim ve Uzay Meraklıları 'Interstellar Uzay Sergisi'nde Buluşuyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimlenmesini sağlayacak 'Interstellar Uzay Sergisi' meraklılarıyla buluşturuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğini deneyimlenmesini sağlayacak 'Interstellar Uzay Sergisi' meraklılarıyla buluşturuyor.



Lüleburgazlılara sunduğu ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 39 Burda AVM, 'Interstellar Uzay Sergisi' ile bilime, uzaya ve evrenin sırlarına ilgi duyanları heyecan verici serüvene davet ediyor.



21 Ocak'da kapılarını bilim tutkunlarına açan, uzayın gizemini yaşanabilir kılan 'Interstellar Uzay Sergisi', video mapping 3D simülasyonları, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang'den kara deliklere, Mars yüzeyinden Ay yüzeyine, Güneş Sistemi'nden yıldızlara uzanan bu sonsuz uzay yolculuğu 28 Nisan tarihine kadar 39 Burda AVM ziyaretçilerine açık olacak.



Yıldızların büyülü dünyasına girmek isteyenler, Biletix üzerinden alacakları biletlerle bu eşsiz dünyayı deneyimleme fırsatı yakalayacak. 39 Burda AVM'nin 1. katında gerçekleşecek sergiyi hafta içi 10.00-20.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak. - KIRKLARELİ

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