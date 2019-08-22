Bilim virüsü Mardin'e yayıldı

Gençlere bilim tutkusu bulaştırmayı amaçlayan sosyal girişim Bilim Virüsü'nün Mardin Buluşması, 21 Ağustos Çarşamba günü Nusaybin ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde gerçekleşti. İstanbul ve Bursa'dan sonra Güneydoğu Anadolu'daki ilk 'Bilim Virüsü Buluşması'na Mardin ve çevre illerden 100'ü aşkın lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Bilim Virüsü Mardin Temsilcisi Fatma Dilan Güneş'in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen M-Gen Kurucusu Ufuk Tarhan, Yeni Nesil Mimar Burçin Gürbüz, Girişimcilik Sevdalısı Enis Erdem Yurdatapan ve Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık konuşmacı olarak yer aldı.

Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık etkinlik ile ilgili; "Bilim Virüsü, yeni nesil öğrenme programları ve ilham veren bilim buluşmaları ile gençler arasında bilim tutkusunun, bilimsel düşünme alışkanlığının yayılması için çalışıyor. İstanbul ve Bursa'dan sonra bilim virüsünü Mardin'e taşımak bize büyük heyecan verdi. Gördüğümüz yoğun ilgi, Türkiye çapına yaymayı planladığımız Bilim Virüsü Buluşmaları için bizi yüreklendirdi" dedi.

Dünyanın sayılı fütüristleri arasında gösterilen M-Gen Kurucusu Ufuk Tarhan "Gelecek Peşinizde" başlıklı konuşmasında; "Gelecek, cesurları, bozguncuları, paylaşımcıları ve tek yol bilim diye ilerleyenleri sever. Gelecekte var olmak isteyenler onunla uyumlanmalı, yarının işini yarına bırakmamalı" diyerek öğrencilere gelecek konusunda önerilerinde bulundu.

"Bilim Girişimciliği" konusunda öğrenciler ile bilgi paylaşan Enis Erdem Yurdatapan konuşmasında; "Sıfır noktasından başarılı bir girişimci olma yolculuğunun ipuçlarını" paylaştı.

Etkinlikte "Bilimin Işığında Kent Tasarımları" başlıklı konuşmasını yapan Yeni Nesil Mimar Burçin Gürbüz ise; "Tarihle süre gelen mimari ve kentleşme gelişmeleri bilim, felsefe ve teknoloji eşliğinde günümüze kadar geldi ancak gelecekte neler olacak, bunların cevaplarını hep birlikte araştırmalı ve bilimin ışığında kentleri tasarlamalıyız" diye belirti.

Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden olan 2500 yıllık Dara Antik Kenti'nde düzenlenen Bilim Virüsü Mardin Buluşması'nda ayrıca astronomi, sanal gerçeklik, arkeoloji ve girişimcilik atölyeleri de öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.