"Bilim Zeytinburnu"nda eğitim başladı - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi ve Teknoloji Vakfı (T3) iş birliği ile hayata geçirilen Bilim Zeytinburnu'nda eğitim başladı.

Bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle kurulan Bilim Zeytinburnu, farklı tema ve atölyelerle 6 - 14 yaş aralığındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 5 Bilim ve 1 DENEYAP Atölyesi'ne sahip olan merkezde eğitim almaya başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Amaçlarının, çocukları bilime ve teknolojiye meraklı hale getirmek olduğunu ifade eden Arısoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün Türkiye'ye tavsiye ettiği hususta, Zeytinburnu büyük bir hazırlık yaptı. Teknoloji konusunda yetenekli, söz sahibi, ünlü bilim insanları yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız yeteneklerinin çoğu zaman farkına varamıyor. Bilim Zeytinburnu için yola çıkarken; ilkokul ve ortaokulda okuyan bütün çocuklarımızın bir şekilde yollarının buradan geçeceği sözünü vermiştik. Temel teknoloji ve bilimle ilgili altyapıyı; Astronomi, Doğa Bilimleri, Matematik, Tasarım, Teknoloji, Havacılık ve Uzay, atölyelerinde vermek istiyoruz."

"TEKNOFEST kuşağı Bilim Zeytinburnu'nda yetişecek"

Bilim Zeytinburnu ile çocuklara yeni ve büyük bir pencere açtıklarını anlatan Arısoy, "Genel bir sergi alanımız var. Burada teknolojinin çok farklı unsurlarının gösterildiği 22 istasyonumuz bulunuyor. İlgili ve yetenekli öğrencileri seçip DENEYAP Teknoloji Atölyesi'nde 36 ay süren eğitime tabi tutacağız. Sağladığımız fiziki imkanlar ve donanımlarla gençlerimizin takım çalışması içerisinde üretebilen, yenilikçi düşünceye sahip birey olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.