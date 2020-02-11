Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını - Son Dakika Dünya

Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını

6 saat önce

Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak ilan edilen 11 Şubat'ta bilim tarihine damga vurmuş 7 bilim kadını

Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını, System.String[]

Tarih boyunca çok sayıda kadın, bilimsel çalışmaları ve buluşları sayesinde insanlığın bir adım daha ilerlemesine katkıda bulundu. Hayat kurtaran ilaçlardan gündelik hayatı kolaylaştıran icatlara kadar çok sayıda gelişmeyi bilim kadınlarına borçluyuz.


Ancak kadınların bilimsel çalışmaları genelde erkek meslektaşlarınınkine göre daha az tanınırlığa sahip. Bunun sebeplerinin başında, kısaca STEM olarak adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında asırlardır kadınlara yönelik bir ön yargının var olması geliyor.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:00 
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