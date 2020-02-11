Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını

Tarih boyunca çok sayıda kadın, bilimsel çalışmaları ve buluşları sayesinde insanlığın bir adım daha ilerlemesine katkıda bulundu. Hayat kurtaran ilaçlardan gündelik hayatı kolaylaştıran icatlara kadar çok sayıda gelişmeyi bilim kadınlarına borçluyuz.



Ancak kadınların bilimsel çalışmaları genelde erkek meslektaşlarınınkine göre daha az tanınırlığa sahip. Bunun sebeplerinin başında, kısaca STEM olarak adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında asırlardır kadınlara yönelik bir ön yargının var olması geliyor.