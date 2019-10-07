"Bilimden Sanata Yansımalar" sergisi yarın açılacak

İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına hazırlanan "Bilimden Sanata Yansımalar" adlı sergi yarın sanatseverlerle buluşacak.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında hazırladığı sergi, MÜSİAD Sanat iş birliğiyle, MÜSİAD'ın Bakırköy'deki Genel Merkezi'nde açılacak.
Sergiye eserleriyle katkı sunan sanatçılar arasında Hüsrev Subaşı, Davut Bektaş, Betül Bilgin, Ali Toy, Latife Özel, Ayşe Aşlamacı, Nihal Aracı, Hilal Arpacıoğlu, Melike Kazaz, Sümeyye Saruhan, Yusuf Alp, Şükran Bayansar, Sümeyye Bayırsokak, Sibel Boncukçu, Selva Nur Çiçek, Barış Dolan, Aynur Koç, Büşra Küçük, Ali Özçelik, Şeniz Peker, Nilgün Tanyaş, Selda Taşdelen, Emin Tiryak, Nurten Türkdoğan ve Esra Yavuz yer alıyor.
Sergide hat, tezhip, minyatür, halı-kilim dokuma, cilt ve çiniden oluşan eserler, bilimi ilgilendiren konulardan esinlenerek hazırlandı.
Toplam 25 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, 1 Kasım'a kadar görülebilecek.