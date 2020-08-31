Bilime hizmet eden deney hayvanlarına özel bakım - Son Dakika

Şanlıurfa'da bulunan Hayvan Deneyi Uygulama ve Araştırma Merkezinde bilime hizmet etmesi için büyütülen fare, sıçan ve tavşanlar, yeminden suyuna, klimalı ortamından sağlık testlerine kadar büyük bir özenle yetiştiriliyor.

Harran Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren merkezde, başta tıp olmak üzere diş hekimliği, veteriner hekimlik ve biyoloji gibi birçok alandaki yenilik, laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan inceleme ve operasyonlarla ortaya çıkıyor.

Bu tür bilimsel çalışmalarda kullanılan 200 fare, 128 sıçan (rat) ile 28 tavşan, bu merkezde bilime hizmet ediyor.

Merkezde ayrı ayrı bölmelerde özenle büyütülen hayvanlar, kentte sıcaklığın 40 dereceyi aşmasına rağmen barınaklarında gece gündüz çalışan klimalarla 24 derecelik havayı teneffüs ediyor.

Farelere efor testi

Yem ve suları her gün değiştirilen hayvanların bakımı ve sağlığıyla da görevli veteriner hekimler yakından ilgileniyor.

Bilime hizmet eden hayvanların, tırnağından tüyüne kadar her türlü bakımı ve kontrolü özenle takip ediliyor. Hayvanlara ilişkin doğum tarihlerinden kilo değişimlerine kadar her türlü bilgi, merkezde veri olarak tutuluyor.

Bazı fareler ise kullanıldıkları deneylere göre sağlık durumlarının daha iyi analiz edilebilmesi için de günlük efor testine tabi tutuluyor. İnsanlardaki gibi vücut röntgeni çekilen farelerin kan ve doku analizi yapılarak test doğrultusunda ihtiyaç duydukları besin ve gıda takviyeleri de yapılıyor.

"İhtiyaçları titizlikle karşılanıyor"

Merkezin müdür yardımcılarından Dr. Ünal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin, yaklaşık 3 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Merkezin Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde ve Yerel Etik Kurulu denetiminde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Yavuz, hayvanların en az acı ve ağrı prensibi doğrultusunda insan sağlığına hizmet etmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Deney çalışmalarının büyük titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirildiğini anlatan Yavuz, "Hayvanların sürekli ısı ve nem takibi yapılıyor. Oda sıcaklığı sürekli 24 derecede tutuluyor. Tüm türlerde standart beslenme koşulları sağlanıyor. Deneyin özüne zarar verecek her türlü hayvan, standart bir şekilde deneye hazır hale getiriliyor. Günlük büyük bir titizlikle ihtiyaçları karşılanıyor." dedi.

Merkezin diğer müdür yardımcısı Akın Yiğit ise merkezde 200 fare, 128 sıçan ve 28 tavşan yetiştirdiklerini söyledi.

Üniversite olarak çevre illerdeki bilim insanlarına da resmi yazı ve talepleri doğrultusunda hayvan üretip verdiklerini belirten Yiğit, "İlgili projeler dahilinde kanser, ilaç üretimi, aşı, antikor, besin ve gıda gibi temel tıp alanlarında farklı projelere hizmet veriyoruz." diye konuştu.

"Ciddi bir vicdani sorumluluğumuz var"

Merkez veteriner hekimi Gani Coşandal ise hayvanların ve barınakların temizlik koşullarının günlük formlar aracılığıyla takip edildiğini söyledi.

Her gün sabah merkeze geldiğinde ilk iş olarak bütün hayvanları tek tek kontrol ettiğini anlatan Coşandal, "Bütün hayvanlarımız günlük kontrol ediliyor. Hayvanda oluşan küçük bir yara bile veteriner hekimi ciddi şekilde rahatsız eder. Bu iş gerçekten, çok ciddi bir vicdani sorumluluk istiyor. Hayvanlarımız steril bir ortamda yaşıyor. Hayvanlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bütün hayvanlarımızı tek tek muayene ediyoruz. Oluşan herhangi bir yarayı kendi vücudumuzdaki bir yaraymış gibi takibini hassasiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.