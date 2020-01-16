Bilime yön verenler atölyesi başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilime yön verenler atölyesi başlıyor - Son Dakika

Bilime yön verenler atölyesi başlıyor

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan "Bilime Yön Verenler Atölyesi" isimli projeyle çocuklara İslam dininin dünya bilimi üzerindeki etkilerini ve katkılarını anlatacak.

Bilime yön verenler atölyesi başlıyor, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan "Bilime Yön Verenler Atölyesi" isimli projeyle çocuklara İslam dininin dünya bilimi üzerindeki etkilerini ve katkılarını anlatacak.


Bu kapsamda ilk etapta Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezleri'nde uygulanacak projeyle çocuklara Kuran-ı Kerim üzerinden İslam alimlerinin bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği başarılar gösterilecek. Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde 800 yıl boyunca dünyanın en önemli ilim insanları arasında olan Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Mevlana, Yunus Emre gibi birçok ilim insanının hayatı müze ziyaretleri ve belgeseller eşliğinde öğrencilere anlatılacak. 27-31 Ocak tarihleri arasında kayıtları başlayacak "Bilime Yön Verenler Atölyesi" ilk dersine 8 Şubat Cumartesi günü başlayacak.


Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "İslam'ın mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'de 250'den fazla ayeti kerime insanlara akıllarını kullanmayı ve ilmi araştırmalarda bulunmayı emretmiştir. İslam medeniyetinin bu göz kamaştıran birikimini ve dünya bilimine yaptığı katkıları idrak etmesi zaruri bir hal almıştır. Bu vesileyle çocuklarımızın İslam ilmini öğrenmesi ve önemini idrak etmesi için Türkiye'de bir ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
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