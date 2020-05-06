"Bilimin 7 Rengi" projesi TÜBİTAK 4007'de kabul edildi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Bilimin 7 Rengi' projesi TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen 54 proje arasında yer aldı.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs salgını nedeniyle uygulama süreci ileri bir tarihe ertelenen proje kapsamında kentte üç gün boyunca devam edecek bilim şenliği programında planetaryum gösterisi, Bilim Tarihi Paneli-Söyleşiler, 63 çeşit atölye ve çeşitli sergiler yapılacak.

7 şehirden Sakarya'ya gelecek olan akademisyen, bilim insanı, öğretmen ve bilim gönüllülerin yer aldığı 111 kişilik proje ekibi, ilde birçok bilimsel atölye, gösteri, söyleşi ve etkinlik gerçekleştirecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, yaptığı açıklamada, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Sakarya'nın birçok projesinin kabul görmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

TÜBİTAK tarafından hibelendirilen proje, Sakarya Valiliği, Serdivan Belediyesi, Toyota, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kocaeli Bilim Merkezi, Sakarya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, MBA Akademi ve Genç Mucitler Kulübü tarafından destekleniyor.