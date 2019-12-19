Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu - Son Dakika
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Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında SUBÜ tarafından "İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi" konulu panel düzenlendi.

Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında SUBÜ tarafından "İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi" konulu panel düzenlendi.


Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu tarafından İslam bilim ve teknolojisi başta olmak üzere bilim tarihi farkındalığına yönelik olarak Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda panel düzenledi.


SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay'ın moderatörlüğünü yaptığı panele SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Durmuş Günay Bilim Tarihi ve Mühendislik, Prof. Dr. Ahmet Şimşek Bilim Tarihi Öğretimi ve Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın ise İslam Bilimi konu başlıklarında sunum yaptı. Bilimsel düşünme becerisi ve bilim tarihi farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Topluluk Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Alper Cantimer, emek veren ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.


Panel sonrası Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği materyaller ve posterler sergilendi. Rektör Mehmet Sarıbıyık ve konuşmacılar sergi alanını tek tek gezerek bilgi alırlarken, sergiye Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi de (ROTASAM) otonom robotu ile destek verdi. - SAKARYA

Fuat Sezgin, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:35 Kaynak: İHA
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