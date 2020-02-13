"Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışması

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğiyle öğretmenler arasında düzenlenen "Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, yarın verilecek.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatının ardından geçen yıl ilan edilen "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında, öğretmenler arasında "Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin" konulu yarışma düzenledi.



Yarışmanın konusunu, bilim tarihçiliği açısından büyük bir değeri ve katkısı olan Fuat Sezgin'i anmak, anlamak ve onun çalışmalarının Batı merkezli bilim tarihçiliğinin tek boyutluluğunu aşma sürecine katkıları oluşturdu. Yarışmayla öğretmenlerin bilim tarihçiliğine damga vuran Fuat Sezgin ve çalışma alanları konusunda yaptıkları araştırmaları makale türü şeklinde paylaşması amaçlandı.

"Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konulu Öğretmenler Arası Makale Yazma Yarışması"nın ödül töreni, yarın Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde düzenlenecek.

Fuat Sezgin'in İzinde Projesi

Yarışma hakkında bilgi veren İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, merhum Fuat Sezgin'in zekası, memleket sevgisi, çalışma azmi, okuma kültürü, kişiliği ve bilim tarihindeki başarılı çalışmalarıyla çığır açan bir bilim insanı olduğunu belirterek, Sezgin'in ortaya koyduğu eserlerin, bilim tarihinin yazılmasında çok köklü dönüşümler meydana getirdiğini kaydetti.

Fuat Sezgin'in uzun yıllar akademik çalışmalarını Almanya'da sürdürmek zorunda kaldığını hatırlatan Yazıcı, " Türkiye'den uzakta olmasına rağmen milletine olan bağlılığıyla çalışmalarını sürdüren Fuat Sezgin, Gülhane'de İslam Bilim Tarihi Müzesi ve Kütüphanesi'nin kurulmasındaki çaba ve katkılarıyla örnek bir tutum sergiledi. Bu iki önemli mekanı mutlaka görmek lazım, kelimeler tarif etmeye yetmez, dokunabilecek mesafede olmanız gerekir. Bizler de müzeleri ve kütüphaneleri öğrenme mekanı olarak önemsediğimiz için öğrencilerimizin mümkün mertebe bu mekanları ziyaret etmesini sağlamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yazıcı, Fuat Sezgin'in mirasını fark ettirmek ve tanıtmak için vefatının ardından Fuat Sezgin'in İzinde Projesi için çalışmaya başladıklarını dile getirerek, bilimler tarihi araştırmalarına katkı çerçevesinde öğretmenler için de bir makale yarışması düzenlediklerini dile getirdi.

Yarışmanın İstanbul'daki tüm öğretmenlerin katılımına açık olduğunu belirten Yazıcı, "Güçlü geleceğin güçlü öğretmenlerle mümkün olacağına inanıyoruz. Bilimler Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu öğretmenler arası makale yarışması için öğretmenlerimizin yazdığı makaleler bilimler tarihi, İslam bilimler tarihi veya ilgili bir alandaydı. Bu şartları taşıyan eserler akademik bir seçici kurul tarafından değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da Fuat Sezgin'in hem geçmiş hem şimdi hem gelecek için çok değerli olduğunu belirterek, "Hayatını İslam bilim tarihini anlatmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çok değerli çalışmaları sayesinde İslam dünyasındaki bilim çalışmaları ortaya çıkarıldı ve önemi anlaşıldı. Onun hayatına baktığımızda zihinsel bir çile var. Hedef var ve müthiş bir gayret var. Böylece çok önemli eserler ortaya çıkardı. İslam bilim tarihi rönesansa ilham vermiş. Biz rönesansın gerçek yüzünü Prof. Dr. Fuat Sezgin sayesinde öğrenmiş ve kanıtlamış olduk." değerlendirmesini yaptı.