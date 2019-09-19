Son Dakika Haberleri: Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında
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Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında

40 dakika önce

Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti. Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin de fosil yakıtların attıklarından kaynaklanan hava kirliliğe maruz kaldıklarını ortaya koydu

Bilimsel araştırma: Hava kirliliği plasentaya sızıyor, anne karnındaki bebekler risk altında, System.String[]

Bilim insanları anne karnındaki bebeklerin de doğrudan hava kirliliğinden etkilendiklerini tespit etti.


Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, anne karnındaki bebeklerin fosil yakıtların atıklarından kaynaklanan hava kirliliğine maruz kaldıklarını ortaya koydu.

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Hasselt, Belçika, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:45 
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