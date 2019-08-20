Son Dakika Haberleri: Bilimsel araştırma Terim'in tarzını doğruladı: Devre arası oyuncuları azarlamak daha motive edici
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Bilimsel araştırma Terim'in tarzını doğruladı: Devre arası oyuncuları azarlamak daha motive edici

54 dakika önce

Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, Fatih Terim tarzı soyunma odası konuşmalarının daha motive edici olduğunu ortaya koydu. Verilere göre devre arası antrenörlerin yaptığı 'olumsuz' ya da 'azarlamaya varan' konuşmalar, takımı daha iyi motive ederek galip gelmesine yardım ediyor.

Bilimsel araştırma Terim'in tarzını doğruladı: Devre arası oyuncuları azarlamak daha motive edici, System.String[]
"Biz buraya şova gelmedik. Nedir bu haliniz? Kupa finaline çıkıyoruz. Tam bir buçuk gündür size seslenmiyorum. Hala burada aynısınız. İnşallah beni yanıltırsınız. Kendinize gelin buradan sahaya kadar!"

Sosyal medyada Terim'in UEFA Kupası Finali öncesi futbolcuları motive edici konuşması uzun süre gündemde kalsa da, aslında Fatih Terim yıllar sonra yapılan bilimsel bir araştırmayı doğrular nitelikte davranıyordu.
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Fatih Terim, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:59 
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