Bilimsel Çalışmalara Desteğimiz Tam"
1 saat önce
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Her geçen gün gelişen teknoloji, gençlerimizin emekleri ile ilmek ilmek dokunuyor.
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Her geçen gün gelişen teknoloji, gençlerimizin emekleri ile ilmek ilmek dokunuyor. Çalışan ve ülkemize değer katmak isteyen her gencimizin yanındayız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: AA
Düzce Üniversitesi Mekatronik Teknolojileri Topluluğu (MEKATEK) öğrencilerini makamında ağırlayan Özlü, gençlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Öğrencilerin yaptığı insansız hava araçlarını inceleyen Özlü, şöyle konuştu:
"Bilimsel çalışma yapan öğrencilere destek verilecek. Düzce Üniversitesi birçok alanda başarısını kanıtlamış, 2016 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile örnek üniversite olarak gösterilmiş bir bilim yuvasıdır. Üniversitemizin güzide öğrencilerini bakanlığım döneminde de yakından takip ettim, Harezmi adlı elektromobil çalışmaları gelecek için büyük umutlar barındırıyor. Her geçen gün gelişen teknoloji, gençlerimizin emekleri ile ilmek ilmek dokunuyor. Çalışan ve ülkemize değer katmak isteyen her gencimizin yanındayız."
Özlü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
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