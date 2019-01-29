Bilimsel Komisyonumuzca İlaç Kullanım Onayı Verilmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastanın ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'una bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastanın ilaçlarını kullanmaya devam ettiğini belirterek, "Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'una bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir." ifadesini kullandı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili bilgi verdi.



Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı olarak bir süre önce onay işlemlerini başlattıkları SMA Tip 2 ve Tip 3 hastalarıyla ilgili sürecin tamamlandığını, ilaç bedellerinin geri ödeme kapsamına alındığını belirtti.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle yürütülen bu süreçte, öncelikle destekleri için kendisine teşekkürlerini sunan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:



"Ülkemizde ruhsatlı olmayan ve son derece pahalı olan bu ilaçların geri ödeme kapsamına alınması adına yoğun emek sarf eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve bürokratlarına, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Bakanlık çalışanlarına, Bakanlığımız personeline ve en önemlisi bu haberi sabırla bekleyen SMA hastalarımıza ve hasta yakınlarına teşekkür etmek istiyorum.



Daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastamız, ilaçlarını kullanmaya devam etmektedir. Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199'una bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir. Çalışmalarının sona yaklaştığı yerli tanı kitlerinin kullanıma girmesiyle tarama programları başlatarak, hastalığın ortaya çıkmasından önce tedbirler alacağız. İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz."



Koca, SMA tanı ve tedavi merkezlerinin sayısını artırarak, erken teşhis ve hastalığa daha odaklanmış, yurt geneline yaygınlaşmış bir yaklaşımı da sağlayacaklarını bildirdi.

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