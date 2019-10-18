Bilimsel kriterlere uygun olmayan akademik faaliyetler Manavgat'ta tartışıldı

Akdeniz Üniversitesi Araştırmaları Geliştirme Kurulu (ARGEK) ve Manavgat Meslek Yüksekokulu Araştırmaları Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen 'Predatör Akademik Faaliyetler' Konferansı Manavgat Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirildi.



Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Manavgat Meslek Yüksekokulu'nun katılımıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert yaptı. Prof. Dr. Hakan Sert, "Akdeniz Üniversitesi'nin Manavgat'ta bulunan birimleri olarak Üniversitemiz Senatosu'nun almış olduğu karar doğrultusunda çok önemsediğimiz 'Predatör' olarak nitelenen akademik faaliyetler konusunda öğretim elemanlarına yönelik olarak farkındalık sağlamak ve bilgi paylaşımında bulunmak için bu konferansı düzenliyoruz" dedi.



Konferans sunumunu gerçekleştiren ARGEK üyesi Prof. Dr. Burhan Özkan, bilimsel olmayan Predatör (yağmacı ve avcı) olarak nitelenen akademik faaliyetlerin özellikleri, nasıl belirleneceği, bu faaliyetlerin bilim camiasına vermiş olduğu olumsuz etkileri ve nasıl önlenebileceği konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.



Manavgat MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacer Sert ise Prof. Dr. Burhan Özkan'ın tecrübelerinin aktarılmasının özellikle genç akademisyenler açısından büyük önem taşıdığını ve akademik ahlakın bu yolun başındayken oluşması gerektiğini ifade etti.



Akdeniz Üniversitesi'nin Manavgat'ta bulunan birimlerindeki öğretim elemanlarının, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı konferans ilgiyle izlendi. Soru-cevap kısmının ardından Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, Prof. Burhan Özkan'a teşekkür belgesi verdi. - ANTALYA