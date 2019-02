Bilimsel Projeleriyle İlk 100'e Girdiler

İSTEK Semiha Şakir Okulları öğrencilerinin hazırladığı 3 bilim ve teknoloji projesi, Finlandiya Luma Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası StarT Yarışması'nda ilk 100'e girdi.

İSTEK Semiha Şakir Okulları Uluslararası StarT Yarışması'na bu yıl üç projesi ile katıldı. Öğrenciler katıldıkları projeler ile ulusal ve uluslararası alanlarda ilk 100 proje arasına girdi. 'Endemik Ürünlerden Kompakt Biyoyakıt Yapımı' ve 'Bitkisel Nanopartiküller (eksozomlar) ve Melatonin Hormonu ile Hızlı Yara Kapanmasını Sağlayan Krem' projeleri uluslararası alanda ilk 100'e girerken, 'Sensörlü Tarım Alanları Koruyucusu' projesi ise ulusal alanda ilk 100 proje arasında yer aldı.



START YARIŞMASI NEDİR?



Uluslarası StarT Yarışması, Finlandiya Luma Merkezi tarafından düzenlenen, okullarda fen, teknoloji, mühendislik disiplinleri arası ve işbirlikçi öğrenmeye dayalı çalışma ve düşünme biçimlerinin uygulatılmasını hedefleyen bir yarışmadır. On iki bilim ve teknoloji üniversitesinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ağ olan Finlandiya Luma Merkezi, sponsorlar, şirketler gibi diğer işbirliği ortakları ile birlikte her yıl Uluslararası StarT Yarışmasını düzenliyor.



ENDEMİK ÜRÜNLERDEN KOMPAKT BİYOYAKIT YAPIMI PROJESİ



İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi öğrencileri, bu proje ile Türkiye'de yetişen endemik ve bitkisel ürünlerin kabuklarından biyoyakıt üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladı. Türkiye'de farklı yörelerde yetişen endemik ürünlerin kullanımı sonucu çıkacak atıklarla hem biyoyakıt üretiminin sağlanması hem de atıkların geri dönüşümü ile bölge halkına ekonomik katkı sağlanması hedeflendi.



Projeyi yapan öğrencilerden gelen açıklamada; "Fizik dersinde yenilenebilir enerji hakkında bilgi edindik. Biyoloji dersinde ise endemik ürünlerin ne olduğunu öğrendik. Bizde kömüre alternatif olan çevreye zarar vermeyen bir enerji kaynağı bulmayı düşündük. Fındık, fıstık kabukları, zeytin çekirdeği kullanarak biyoyakıt üreterek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladık. Matematik öğretmenimizle de maliyet analizini yaptık. Proje sayesinde çok farklı deneyimler edindik" ifadeleri yer aldı.



SENSÖRLÜ TARIM ALANLARI KORUYUCUSU PROJESİ



İSTEK Semiha Şakir Okulları Barış Ortaokulu öğrencileri ise bu proje ile tarım alanlarında hem bitkilerin hayvanlar tarafından zarara uğramasının engellenmesini hem de hayvanların şu an kullanılan yöntemlerle uğradıkları hasarın önüne geçilmesini amaçladı.



Sensör yardımı ile hareketleri algılayan ve buna göre hareket eden korkuluk tasarlayan öğrenciler projenin çıkış noktasını şöyle anlattı:



"Okulumuza gelirken her gün önünden geçtiğimiz parkta ekilmiş olan tohumları gördük. Bu tohumların üzerinde hayvanların tohumlara zarar vermemesi için kullanılan fileler vardı ancak bu filelerin de kuşlara zarar verdiğini fark ettik. Böylece hem kuşların zarar görmemesi hem de bitkilerin rahatça yetişebilmesi için bu projeyi oluşturduk. Fikrimizin daha büyük tarım alanları için de kullanılabilir hale gelmesini istiyoruz."



BİTKİSEL NANOPARTİKÜLLER VE MELATONİN HORMONU İLE HIZLI YARA KAPANMASINI SAĞLAYAN KREM



İSTEK Semiha Şakir Anadolu Lisesi öğrencileri projede, yaranın iyileşme sürecinde kullanılan ilaçların cildi tahriş etme, iltihaplanma ve alerjik reaksiyon gibi bazı yan etkilerinin ortaya çıkabildiğini, hamilelik döneminde ve emziren annelerde, bu tip ilaçların içinde bulunan çinko oksitler gibi metal oksitlerin tehlike oluşturabildiğini araştırdılar.



Öğrenciler, bu yan etkilerin önüne geçebilmek adına bitkilerden oluşan bir jel hazırladılar. Jel yapımında, iyileştirici ve yatıştırıcı özelliği olan melatonin hormonunu, civanperçemi otu, karabaş otu, sinirli otu ve nohut kullanan öğrenciler ilacı yara üzerinde deneyerek yaranın kapanması üzerine olumlu etkisini gözlemlediler. - İstanbul

