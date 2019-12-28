Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı - Son Dakika

Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı

6 saat önce

Kayseri'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.

Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı, System.String[]

Kayseri'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.


Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri anlatarak, teknolojinin öneminden bahsetti. 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayda, Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar masaya yatırılacak.


Çalıştaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de konuştu. - KAYSERİ

Abdurrahman Dilipak, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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